Lahanalar oldu!

Ünlü yıldız kendi bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri böyle topladı.
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KENDİ MEYVE VE SEBZESİNİ YETİŞTİRİYOR
Dünyadaki milyonlarca kişi gibi ünlüler de corona virüs salgınından nasibini aldı. Birçok ünlü programlarını iptal edip evine kapattı. Bu sırada kimi kendini okumaya verdi kimi de resim yapmaya... Bazıları da zaten meraklısı oldukları konulara verdi bütün dikkatini. Bunlardan biri de model ve oyuncu Milla Jovovich.
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ŞİMDİ TAM ZAMANI
Kısa bir süre önce üçüncü bebeğini dünyaya getiren 44 yaşındaki Milla Jovovich uzun zamandır kendi sebze ve meyvelerini kendisi yetiştiriyor. Corona virüs nedeniyle ailesiyle birlikte evine kapandığında da bu konuya biraz daha ağırlık verdi.
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KIZLARIM İÇİN EĞİTİCİ
Yağmurların ara verdiği sırada ailece kendi sebze ve meyvelerini yetiştirdikleri bahçeye gittiklerini yazan Jovovich bunun kızları için bir tür "hayat okulu" olduğunu belirtti. Olgunlaşan sebzeleri toplayan Milla Jovocich, bunun çok eğlenceli olduğunu da söyledi.
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GEÇEN AY ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU
Milla Jovovich, yönetmen Paul W. S. Anderson ile evli. Çiftin bu evlilikten 12, 4 yaşlarında ve iki aylık üç tane kızı bulunuyor.