Lahanalar oldu!

KENDİ MEYVE VE SEBZESİNİ YETİŞTİRİYOR Dünyadaki milyonlarca kişi gibi ünlüler de corona virüs salgınından nasibini aldı. Birçok ünlü programlarını iptal edip evine kapattı. Bu sırada kimi kendini okumaya verdi kimi de resim yapmaya... Bazıları da zaten meraklısı oldukları konulara verdi bütün dikkatini. Bunlardan biri de model ve oyuncu Milla Jovovich.