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Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 13:04, /

Lahanalar oldu!

Ünlü yıldız kendi bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri böyle topladı.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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1KENDİ MEYVE VE SEBZESİNİ YETİŞTİRİYOR

KENDİ MEYVE VE SEBZESİNİ YETİŞTİRİYOR

 Dünyadaki milyonlarca kişi gibi ünlüler de corona virüs salgınından nasibini aldı. Birçok ünlü programlarını iptal edip evine kapattı. Bu sırada kimi kendini okumaya verdi kimi de resim yapmaya... Bazıları da zaten meraklısı oldukları konulara verdi bütün dikkatini.  Bunlardan biri de model ve oyuncu Milla Jovovich.

2ŞİMDİ TAM ZAMANI

ŞİMDİ TAM ZAMANI

Kısa bir süre önce üçüncü bebeğini dünyaya getiren 44 yaşındaki Milla Jovovich uzun zamandır kendi sebze ve meyvelerini kendisi yetiştiriyor. Corona virüs nedeniyle ailesiyle birlikte evine kapandığında da bu konuya biraz daha ağırlık verdi.

3KIZLARIM İÇİN EĞİTİCİ

KIZLARIM İÇİN EĞİTİCİ

Yağmurların ara verdiği sırada ailece kendi sebze ve meyvelerini yetiştirdikleri bahçeye gittiklerini yazan Jovovich bunun kızları için bir tür "hayat okulu" olduğunu belirtti. Olgunlaşan sebzeleri toplayan Milla Jovocich, bunun çok eğlenceli olduğunu da söyledi.

4GEÇEN AY ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

GEÇEN AY ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Milla Jovovich, yönetmen Paul W. S. Anderson ile evli. Çiftin bu evlilikten 12, 4 yaşlarında ve iki aylık üç tane kızı bulunuyor.

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