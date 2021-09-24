MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Laf atma' cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasında
GeriGündem 'Laf atma' cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özkan ARSLAN- Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24 Eylül 2021 - 11:24 | 

'Laf atma' cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasında

Ankara'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak girdi. Bağcı'nın ölümüne neden olan darbenin tespiti için kamera görüntüleri dosya ile birlikte bilirkişiye gönderildi. Görüntüde, kalabalık grubun arasında yer alan Bağcı'nın, aldığı darbeler sonucu bayılarak yere düşmesi sonra yerden kaldırılarak, bir süre yürümesi ve tekrar düşmesi yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi