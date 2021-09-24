'Laf atma' cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasında
Ankara'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak girdi. Bağcı'nın ölümüne neden olan darbenin tespiti için kamera görüntüleri dosya ile birlikte bilirkişiye gönderildi. Görüntüde, kalabalık grubun arasında yer alan Bağcı'nın, aldığı darbeler sonucu bayılarak yere düşmesi sonra yerden kaldırılarak, bir süre yürümesi ve tekrar düşmesi yer aldı.