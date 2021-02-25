MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü şarkıcıya şok! Görevliyi göğsünden vurup köpeklerini çaldılar
GeriMagazin Ünlü şarkıcıya şok! Görevliyi göğsünden vurup köpeklerini çaldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Backgrid USA, Instagram
Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 17:30 | 

Ünlü şarkıcıya şok! Görevliyi göğsünden vurup köpeklerini çaldılar

Müzik ve sinema dünyasının ünlü yıldızı Lady Gaga'ya büyük şok! Şu sıralar İtalya'da bulunan yıldızın, köpeklerini gezdirmekle görevli Ryan Fischer, Los Angeles'a silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'e göğsünden dört el ateş etti. Sonra da iki köpeği çalarak kayıplara karıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BATI HOLLYWOODDA MEYDANA GELDİ
Abone Olgoogle-news

BATI HOLLYWOOD'DA MEYDANA GELDİ

Olay dün gece saat 22:00 sıralarında Batı Hollywood'da meydana geldi. ABD basınına göre Ryan Fischer, Lady Gaga'nın çok sevdiği Fransız üç Fransız buldog köpeği, Koji, Miss Asia ve Gustavo'yu yürüyüşe çıkardı. Fischer köpeklerle birlikte Sienna Bonita Avenue'daki evinin dışındaydı. Bu sırada Ryan Fischer'e ateş edildi.

2GÖREVLİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Abone Olgoogle-news

GÖREVLİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Polis olay yerine ulaştığında göğüs bölgesinden dört kurşun yarası almış olan Fischer'ın bilincinin yerinde olduğunu ancak güçlükle nefes aldığını gördü. Hemen hastaneye kaldırılan Fischer'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

3KÖPEKLERDEN İKİSİ ÇALINDI, BİRİ KAYBOLDU
Abone Olgoogle-news

KÖPEKLERDEN İKİSİ ÇALINDI, BİRİ KAYBOLDU

Olay sırasında Lady Gaga'nın Koji ve Gustavo adında iki köpeği çaldı. Ortadan kaybolan Miss Asia ise polis tarafından bulundu.

4KORUMASI POLİS MERKEZİNDEN ALDI
Abone Olgoogle-news

KORUMASI POLİS MERKEZİNDEN ALDI

Lady Gaga'nın koruması daha sonra Miss Asia'yı Los Angeles Polis Merkezi'nden aldı.

5BEYZBOL ŞAPKALI İKİ ADAM
Abone Olgoogle-news

BEYZBOL ŞAPKALI İKİ ADAM

Polis, Ryan Fischer'e ateş edip iki köpeği çalanların iki siyahi adam olduğunu ve ikisinin de beyzbol şapkası giydiğini belirtti.

6LADY GAGA İTALYADA
Abone Olgoogle-news

LADY GAGA İTALYA'DA

Lady Gaga bir süredir İtalya'da bulunuyor. Yıldız, dün Roma'da görüntülenmişti. Lady Gaga, yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Gucci adlı film için kamera karşısına geçiyor şu aralarda. İtalyan moda devinin hayatına odaklanan filmde, Lady Gaga, Gucci'nin eski eşi Patrizia Reggiani'yi canlandırıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi