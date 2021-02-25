Ünlü şarkıcıya şok! Görevliyi göğsünden vurup köpeklerini çaldılar
Müzik ve sinema dünyasının ünlü yıldızı Lady Gaga'ya büyük şok! Şu sıralar İtalya'da bulunan yıldızın, köpeklerini gezdirmekle görevli Ryan Fischer, Los Angeles'a silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'e göğsünden dört el ateş etti. Sonra da iki köpeği çalarak kayıplara karıştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BATI HOLLYWOOD'DA MEYDANA GELDİ
Olay dün gece saat 22:00 sıralarında Batı Hollywood'da meydana geldi. ABD basınına göre Ryan Fischer, Lady Gaga'nın çok sevdiği Fransız üç Fransız buldog köpeği, Koji, Miss Asia ve Gustavo'yu yürüyüşe çıkardı. Fischer köpeklerle birlikte Sienna Bonita Avenue'daki evinin dışındaydı. Bu sırada Ryan Fischer'e ateş edildi.
2
Abone Ol
GÖREVLİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Polis olay yerine ulaştığında göğüs bölgesinden dört kurşun yarası almış olan Fischer'ın bilincinin yerinde olduğunu ancak güçlükle nefes aldığını gördü. Hemen hastaneye kaldırılan Fischer'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
3
Abone Ol
KÖPEKLERDEN İKİSİ ÇALINDI, BİRİ KAYBOLDU
Olay sırasında Lady Gaga'nın Koji ve Gustavo adında iki köpeği çaldı. Ortadan kaybolan Miss Asia ise polis tarafından bulundu.
4
Abone Ol
KORUMASI POLİS MERKEZİNDEN ALDI
Lady Gaga'nın koruması daha sonra Miss Asia'yı Los Angeles Polis Merkezi'nden aldı.
5
Abone Ol
BEYZBOL ŞAPKALI İKİ ADAM
Polis, Ryan Fischer'e ateş edip iki köpeği çalanların iki siyahi adam olduğunu ve ikisinin de beyzbol şapkası giydiğini belirtti.
6
Abone Ol
LADY GAGA İTALYA'DA
Lady Gaga bir süredir İtalya'da bulunuyor. Yıldız, dün Roma'da görüntülenmişti. Lady Gaga, yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Gucci adlı film için kamera karşısına geçiyor şu aralarda. İtalyan moda devinin hayatına odaklanan filmde, Lady Gaga, Gucci'nin eski eşi Patrizia Reggiani'yi canlandırıyor.