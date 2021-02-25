Ünlü şarkıcıya şok! Görevliyi göğsünden vurup köpeklerini çaldılar

GÖREVLİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ Polis olay yerine ulaştığında göğüs bölgesinden dört kurşun yarası almış olan Fischer'ın bilincinin yerinde olduğunu ancak güçlükle nefes aldığını gördü. Hemen hastaneye kaldırılan Fischer'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.