  Lady Gaga'nın köpekleri bulundu

Olayı Roma'da öğrenen Lady Gaga büyük bir üzüntüye kapıldı ve köpekleri için 500 bin dolar para ödülü koydu. Ünlü şarkıcının çalınan köpekleri Gustav ve Koji dün gece kimliği açıklanmayan bir kadın tarafından Los Angeles polis merkezine bırakıldı. Polis yetkilileri Koji ve Gustav'ın herhangi bir zarar görmediğini ve İtalya'da bulunan Lady Gaga'nın temsilcilerine teslim edildiğini belirtti.