  Lady Gaga'nın köpekleri bulundu

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın, önceki gece çalınan iki köpeği sonunda bulundu.
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Yıldız, bu iki köpek için 500 bin dolar para ödülü koyduğunu Instagram sayfasından duyurmuştu.
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Gustav ve Koji adlı iki köpek, bir kadın tarafından polis merkezine getirildi. Para ödülünün ise ne olacağı henüz belirsiz.
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İşleri nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Lady Gaga, köpeklerini Ryan Fischer'e emanet etmişti. Lady Gaga'nın evinde olmadığı sıralarda köpeklerine baktığı belirtilen Fischer, Miss Asia, Koji ve Gustav adlı üç köpeği gezdirmeye çıkardı. Sonra tam evinin önün geldiğinde bir araçtan inen iki kişinin saldırısına uğradı.
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Köpekleri vermemek için direnen genç adama, saldırganlardan biri ateş etti. Ryan Fischer göğsünden yaralandı. İki saldırgan, Koji ve Gustav'ı alıp otomobile koyarak olay yerinden uzaklaştı. Miss Asia adlı üçüncü köpek ise kaçarak kayıplara karıştı. Fakat dana sonra bulunup polis merkezine getirildi.
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Olayı Roma'da öğrenen Lady Gaga büyük bir üzüntüye kapıldı ve köpekleri için 500 bin dolar para ödülü koydu. Ünlü şarkıcının çalınan köpekleri Gustav ve Koji dün gece kimliği açıklanmayan bir kadın tarafından Los Angeles polis merkezine bırakıldı. Polis yetkilileri Koji ve Gustav'ın herhangi bir zarar görmediğini ve İtalya'da bulunan Lady Gaga'nın temsilcilerine teslim edildiğini belirtti.
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Koji ve Gustav'ı polis merkezine getiren kadının ise 500 bin dolar ödülü alıp almayacağı henüz elli değil.