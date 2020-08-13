Lady Gaga'dan çarpıcı itiraf: Beynimi kontrol edemiyorum
Bol ödüllü şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir programda şaşırtıcı iddialarda bulundu.
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'RUH SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL'
Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan 34 yaşındaki Grammy ödüllü Lady Gaga, ruh sağlığının pek de yerinde olmadığını söyledi.
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'BEYNİMİ KONTROL EDEMİYORUM'
Şarkıcının, radyocu Zane Lowe’un programındaki itiraflarıyla ilgili olarak New York Post'ta yer alan habere göre Lady Gaga "beyninin yaptığı şeyleri her zaman kontrol edemediğini" belirtti.
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İLAÇ KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ
Lady Gaga, “Beynimin yaptığı şeyleri her zaman kontrol edemiyorum. Bunu durdurabilmek için de antipsikotik ilaç almam gerekiyor” diye konuştu.
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İTİRAFLARA DEVAM
Ünlü şarkıcı ‘911’ adlı şarkısında şizofreni ve bipolar tedavisinde de kullanılan ilacı konu aldığını anlatırken, “Zihinsel olarak problemlerim olduğunun farkındayım ve bu durumun beni bir insan olarak zaman zaman işlevsiz hale getirdiğini de biliyorum” ifadelerini kullandı.
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OPRAH'A ANLATMIŞTI
İlk kez geçen yıl Oprah Winfrey’e verdiği röportajda 19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını anlatan Lady Gaga, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve fibromiyalji hastalığı yaşadığını açıklamıştı.
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'PSİKOTİK BİR KOPUŞ'
Gaga bir ara belirtilerin çok şiddetli hale geldiğini ve acil servise götürüldüğünde “psikotik bir kopuş” yaşadığını anlatmıştı.Gaga, “Bu başıma gelen en kötü şeylerden biriydi. Acil servise götürüldüm ve bir pskiyatrist getirdiler. Çığlık atıyordum ve 'Biri gerçek bir doktor getirebilir mi?' diyordum. Neler olduğunu anlamadım, çünkü tüm vücudum uyuşmuştu. Çığlık atıyordum. Sonra psikiyatrist beni sakinleştirdi ve bana ilaç verdi" ifadelerini kullanmıştı.