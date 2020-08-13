Lady Gaga'dan çarpıcı itiraf: Beynimi kontrol edemiyorum

'PSİKOTİK BİR KOPUŞ' Gaga bir ara belirtilerin çok şiddetli hale geldiğini ve acil servise götürüldüğünde “psikotik bir kopuş” yaşadığını anlatmıştı.Gaga, “Bu başıma gelen en kötü şeylerden biriydi. Acil servise götürüldüm ve bir pskiyatrist getirdiler. Çığlık atıyordum ve 'Biri gerçek bir doktor getirebilir mi?' diyordum. Neler olduğunu anlamadım, çünkü tüm vücudum uyuşmuştu. Çığlık atıyordum. Sonra psikiyatrist beni sakinleştirdi ve bana ilaç verdi" ifadelerini kullanmıştı.