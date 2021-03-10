Kiralık katil tutup kocasını öldürttü, cezaevinden milyoner olarak çıktı: Karadul'un öyküsü de böyle film olurdu!

DUDAK UÇUKLATAN ÖYKÜ Zengin bir ailede dünyaya gelip sonra yine zengin bir adamla evlenen bir kadın. İş seyahatine gittiğini söyleyip evine bir daha dönmeyen ve başka bir kadın için karısını terk eden ünlü bir koca. Kendisine bunu yapan eşinden intikam almak için kiralık katip tutup onu öldürten öfkeli bir eş ve o eşin lüks hayattan cezaevine uzanan, üstelik de oradan çıkışta kendini yine milyoner olarak bulan bir kadının öyküsü.