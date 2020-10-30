La Nina ne demek? La Nina yılı açıklaması

LA NİNA AÇIKLAMASI Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): “Bu sene sonbahar yağışları gecikti. 1 Ekim bizim için su yılı başlangıcıdır. 1 Ekim’den bu yana doğru düzgün yağmur yağmadı. Eylül ayı da yağışlar düşüktü. Bu hafta yağışlar geliyor. Hava sıcaklığı da düşecek. Yıldırımlı yağışlar olacak. Bugüne ve Cumartesi gününe dikkat etmek gerekir. Bu yağışlarda küresel iklim krizinin etkisi büyük. Yağışların şiddeti çoğalıyor. Bu sene La Nina yılına giriyoruz. Bu da kuzey yarım kürede daha az yağışlar göreceğimizi gösteriyor. Türkiye’de biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık. Bu aylarda Marmara Bölgesi’nde dolu görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü yer yüzeyi soğudu.”