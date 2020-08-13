MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMaskeleri çene altına indirip birbirlerini öpücüklere boğdular
GeriMagazin Maskeleri çene altına indirip birbirlerini öpücüklere boğdular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 11:19,

Maskeleri çene altına indirip birbirlerini öpücüklere boğdular

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi ekran başına çeken La Casa De Papel adlı dizinin 'Berlin'i, Madrid sokaklarında aşka geldi.

Splash News

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SOKAKLAR AŞKLARINA ŞAHİT OLDU
Abone Olgoogle-news

SOKAKLAR AŞKLARINA ŞAHİT OLDU

Dizide Andres 'Berlin' Fonollosa karakterini canlandıran Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana Djordjevic ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'de el ele yürürken görüntülendi.

2SEVGİ GÖSTERİSİ
Abone Olgoogle-news

SEVGİ GÖSTERİSİ

Her ikisi de mavi renkte bir örnek maskeler takan sevgililer, zaman zaman romantik anlar da yaşadı. Çift, yürürken bir yandan da birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu.

3MASKELER ÇENE ALTINA
Abone Olgoogle-news

MASKELER ÇENE ALTINA

 Pedro Alonso ise Tatiana Djordjevic bir ara da yol kenarında durup maskelerini çenelerinin altına indirdiler.

4TUTKULU ÖPÜCÜK
Abone Olgoogle-news

TUTKULU ÖPÜCÜK

Çift, sonra da yanlarından geçenlere aldırmadan tutkulu bir şekilde öpüştü.

5GEÇEN YIL İSTANBULA GELDİ
Abone Olgoogle-news

GEÇEN YIL İSTANBUL'A GELDİ

49 yaşındaki Pedro Alonso, geçen yıl şubat ayında Türkiye'ye gelip İstanbul turuna çıkmıştı. Bir ödül töreni için İstanbul'a gelen Alonso'nun Boğaz manzarası karşısında mantı yemesi de magazin basınının manşetlerine çıkmıştı.

6TÜRKÇE KONUŞTU
Abone Olgoogle-news

TÜRKÇE KONUŞTU

Ödül töreninde Türkçe bir konuşma yapan Pedro Alonso, sosyal medya sayfasında da İstanbul Boğazı önünde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

7AYNI ZAMANDA BİR YAZAR
Abone Olgoogle-news

AYNI ZAMANDA BİR YAZAR

La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı "Berlin" karakteriyle hafızalarda yer eden Pedro Alonso, oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda bir yazar.

8SEVGİLİSİ HİPNOTERAPİST
Abone Olgoogle-news

SEVGİLİSİ HİPNOTERAPİST

Alonso'nun sevgilisi Tatiana Djordjevic ise bir hipnoterapist.

9BİR ÇOCUK ANNESİ
Abone Olgoogle-news

BİR ÇOCUK ANNESİ

Genç kadının önceki ilişkisinden Uriel adında 1998 doğumlu bir kızı bulunuyor.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi