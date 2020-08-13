Maskeleri çene altına indirip birbirlerini öpücüklere boğdular
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi ekran başına çeken La Casa De Papel adlı dizinin 'Berlin'i, Madrid sokaklarında aşka geldi.
Splash News
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SOKAKLAR AŞKLARINA ŞAHİT OLDU
Dizide Andres 'Berlin' Fonollosa karakterini canlandıran Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana Djordjevic ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'de el ele yürürken görüntülendi.
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SEVGİ GÖSTERİSİ
Her ikisi de mavi renkte bir örnek maskeler takan sevgililer, zaman zaman romantik anlar da yaşadı. Çift, yürürken bir yandan da birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu.
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MASKELER ÇENE ALTINA
Pedro Alonso ise Tatiana Djordjevic bir ara da yol kenarında durup maskelerini çenelerinin altına indirdiler.
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TUTKULU ÖPÜCÜK
Çift, sonra da yanlarından geçenlere aldırmadan tutkulu bir şekilde öpüştü.
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GEÇEN YIL İSTANBUL'A GELDİ
49 yaşındaki Pedro Alonso, geçen yıl şubat ayında Türkiye'ye gelip İstanbul turuna çıkmıştı. Bir ödül töreni için İstanbul'a gelen Alonso'nun Boğaz manzarası karşısında mantı yemesi de magazin basınının manşetlerine çıkmıştı.
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TÜRKÇE KONUŞTU
Ödül töreninde Türkçe bir konuşma yapan Pedro Alonso, sosyal medya sayfasında da İstanbul Boğazı önünde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
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AYNI ZAMANDA BİR YAZAR
La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı "Berlin" karakteriyle hafızalarda yer eden Pedro Alonso, oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda bir yazar.
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SEVGİLİSİ HİPNOTERAPİST
Alonso'nun sevgilisi Tatiana Djordjevic ise bir hipnoterapist.
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BİR ÇOCUK ANNESİ
Genç kadının önceki ilişkisinden Uriel adında 1998 doğumlu bir kızı bulunuyor.