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Televizyon
Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 14:58 | 

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? La Casa De Papel’den yeni fragman

La Casa De Papel 5. Sezon 2. kısım için geri sayım başladı. Netflix’in sevilen dizisinin son sezonunun beş bölümü 3 Eylül’de yayınlanmıştı. Dizinin 2. kısmından sahnelerin yer aldığı yeni fragman yayınlandı. Peki, La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısım ne zaman?

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La Casa De Papel izleyicileri heyecanla yeni sezonun ikinci kısmını beklemeye başladılar. Dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler La Casa De Papel 5. Sezonun ilk yarısını Netflix üzerinden izleyebiliyorlar. İkinci kısım ise aralık ayında yayınlanacak. İşte yeni fragman ve detaylar

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LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Dizinin 5. sezonun 2. kısmı 3 Aralık tarihinde başlayacak. La Casa De Papel’in ilk sezonunun ilk beş bölümü 3 Eylül’de yayınlandı. 3 Aralık tarihinde ise son beş bölüm izleyici ile buluşacak.

Yayınlanan yeni fragmanda Profesör’ün teslim olduğu görülüyor. Denver, ‘Tokyo öldü!’ diyor. Ardından polisin bankaya giriş yaptığı görülüyor.

3LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

La Casa De Papel oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor.

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna İspanyol aktör Miguél Ángel Silvestre dahil oldu. Silvestre, Tokyo'nun eski sevgilisi René olarak karşımıza çıkıyor. Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.

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