La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? La Casa De Papel’den yeni fragman
La Casa De Papel 5. Sezon 2. kısım için geri sayım başladı. Netflix’in sevilen dizisinin son sezonunun beş bölümü 3 Eylül’de yayınlanmıştı. Dizinin 2. kısmından sahnelerin yer aldığı yeni fragman yayınlandı. Peki, La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısım ne zaman?
La Casa De Papel izleyicileri heyecanla yeni sezonun ikinci kısmını beklemeye başladılar. Dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler La Casa De Papel 5. Sezonun ilk yarısını Netflix üzerinden izleyebiliyorlar. İkinci kısım ise aralık ayında yayınlanacak. İşte yeni fragman ve detaylar
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