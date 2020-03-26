Kylie Jenner'dan koronavirüs mücadelesine destek: Gözlerim yaşlarla dolu
Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kişisi unvanını taşıyan Kylie Jenner'dan ABD'deki koronavirüs mücadelesine "ağlatan" katkı.
BACKGRID UK, SPLASH NEWS, INSTAGRAM
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1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ
22 yaşındaki Jenner, ABD'de koronavirüs ile mücadele eden iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışta bulundu. Jenner'ın minik kızı Stormi'nin doktoru da genç kadınının bu yardımına "gözyaşları içinde" teşekkür etti.
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MALZEME ALIMINDA KULLANILACAK
Kylie Jenner, bu bağışı hastanelerin hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına gerekli malzemeleri temin edebilmesi için yaptı.
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DOKTOR ACIKLAMA YAPTI
Jenner ile Travis Scott'ın ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi'nin doktoru Thais Aliabadi de TMZ adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, yıldızın bu cömert yardımının kendisini duygulandırdığını belirtti.
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GÖZLERİM YAŞLARLA DOLU
Kylie Jenner'ın kızı Stormi'nin de doktoru olan Thais Aliabadi, TMZ'ye yaptığı açıklamada, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Gözlerim yaşlarla, kalbim ise minnettarlıkla dolu. Bir doktor olarak hiç bu kadar kutsanmış hissetmemiştim. Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum Kylie Jenner. Sen benim kahramanımsın" dedi.