Kylie Jenner'dan koronavirüs mücadelesine destek: Gözlerim yaşlarla dolu

GÖZLERİM YAŞLARLA DOLU Kylie Jenner'ın kızı Stormi'nin de doktoru olan Thais Aliabadi, TMZ'ye yaptığı açıklamada, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Gözlerim yaşlarla, kalbim ise minnettarlıkla dolu. Bir doktor olarak hiç bu kadar kutsanmış hissetmemiştim. Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum Kylie Jenner. Sen benim kahramanımsın" dedi.