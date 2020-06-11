BEÄžENÄ° VE YORUM YAÄžDI KarÄ±n kaslarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kta bÄ±rakan pembe bir kÄ±yafet giyen Karanikolaou, bir video bir dizi de fotoÄŸrafa Instagram sayfasÄ±nda yer verdi. Bu paylaÅŸÄ±mlara takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.