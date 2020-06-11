TV yÄ±ldÄ±zÄ± yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlama pozlarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ± ve olay oldu.
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1
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YAKIN ARKADAÅž
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Kylie Jenner'Ä±n yediÄŸi iÃ§tiÄŸi ayrÄ± gitmeyen en iyi arkadaÅŸÄ± Stassie Karanikolaou ya da gerÃ§ek adÄ±yla Anastassia Karanikolaou yeni yaÅŸÄ±na girdi.
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PEMBE KIYAFET
23 yaÅŸÄ±na giren TV yÄ±ldÄ±zÄ±, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kutlama pozlarÄ±yla da sosyal medyayÄ± hareketlendirdi.Â
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BEÄžENÄ° VE YORUM YAÄžDI
KarÄ±n kaslarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kta bÄ±rakan pembe bir kÄ±yafet giyen Karanikolaou, bir video bir dizi de fotoÄŸrafa Instagram sayfasÄ±nda yer verdi. Bu paylaÅŸÄ±mlara takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.
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TV YILDIZI
Peki ama kim budÃ¼nyanÄ±n 30 yaÅŸÄ±n altÄ±nda en zengin kadÄ±nÄ± olan Kylie Jenner'Ä±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Anastasia Karanikolaou ya da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nan adÄ±yla Stassie.
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ZENGÄ°N DOÄžDU
Hayata gÃ¶zlerini "Ã¼nlÃ¼ ve zengin" olarak aÃ§an Kylie Jenner'Ä±n arkadaÅŸlarÄ± da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanÄ±yor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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JENNER Ä°LE ARALARINDAN SU SIZMIYOR
Bunun son Ã¶rneklerinden biri de Anastasia Karanikolaou. Bir zamanlar yediÄŸi iÃ§tiÄŸi ayrÄ± gitmeyen Jordyn Woods'un, ablasÄ±nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± ile flÃ¶rt etmesinden sonra onu hayatÄ±ndan Ã§Ä±karan Jenner, ÅŸimdi nereye gitse yanÄ±ndan Karanikolaou'yu ayÄ±rmÄ±yor.
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BÄ°RLÄ°KTE TATÄ°L
Jenner ve Karanikolaou bu yaz grup olarak gittikleri Turks and Caicos adalarÄ± tatilinde Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. O tatil sayesinde genÃ§ kadÄ±nÄ± hiÃ§ tanÄ±mayanlar da tanÄ±mÄ±ÅŸ oldu.
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DAHA Ã‡OK Ä°NSAN TANIDI
AslÄ±nda Kylie Jenner'Ä±n Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± olan ve arkadaÅŸ Ã§evresinde de sosyal medyada da Stassie adÄ±yla anÄ±lan Anastasia Karanikolaou bu sayede adÄ±nÄ± daha geniÅŸ kitlelere duyurdu.
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KRIS JENNER'IN EVÄ°NDE KALDI
Bir dÃ¶nem Kylie Jenner'Ä±n annesi Kris Jenner'Ä±n evine taÅŸÄ±nan ve yerleÅŸen Anastasia Karanikolaou, Kardashian- Jenner ailesinin genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok eski ve "sadÄ±k" bir arkadaÅŸÄ±.
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MÄ°LYONLARCA TAKÄ°PÃ‡Ä°
Yunan asÄ±llÄ± Anastasia Karanikolaou, bir sosyal medya fenomeni aslÄ±nda. Instagram'da 4 milyonun Ã¼zerinde takipÃ§isi var. Youtube'da da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kitleye hitap ediyor.
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ESTETÄ°K TUTKUNU
Magazin basÄ±nÄ±nÄ± ve paparazzileri peÅŸine takmasÄ±nÄ±n tek nedeni de Kylie Jenner deÄŸil. HenÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen kelimenin tam anlamÄ±yla bir estetik tutkunu. Durmadan estetik cerrahlara gidiyor. HenÃ¼z 19 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen "sarktÄ±" diye iddia ettiÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼slerini yaptÄ±rarak adÄ±nÄ± duyurdu sonra da estetik kliniklerden Ã§Ä±kmaz oldu.
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MAGAZÄ°N BASINININ GÃ–ZDESÄ°
BugÃ¼ne kadar sadece sosyal medya takipÃ§ilerinin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Anastasia Karanikolaou, Jenner'Ä±n Ã§ok konuÅŸulan Turks and Caicos tatili sayesinde artÄ±k magazin basÄ±nÄ±nÄ±n da gÃ¶zdelerinden biri haline geldi.