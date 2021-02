Kim? Ben mi photoshop yapmışım!

KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ Kylie Jenner aslında kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü. Bunun nedeni de ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı program. 1997 yılında Kris ile Bruce Jenner'ın kızı olarak dünyaya gelen Kylie Jenner, o program yayınlanmaya başladığında henüz çocuk sayılırdı. Kardashian- Jenner ailesinin en küçük çocuğu olan Kylie Jenner, önceleri ablaları, Kim, Kourtney, Khloe'nin gerisinde kalıyordu. Fakat büyüyüp görüntüsü değişmeye başlayınca ve özellikle de kendine ait bir şirket kurunca hepsini geride bıraktı.