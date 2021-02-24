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Haber Giriş: 24 Şubat 2021 - 14:45 | 

Kim? Ben mi photoshop yapmışım!

Gösteri dünyasının en genç ve en parlak yıldızlarından biri olan Kylie Jenner, işleri dışındaki nedenlerle de gündemin ilk sıralarındaki yerini her zaman koruyor. 

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1DÜNYANIN EN ZENGİN GENÇLERİNDEN BİRİ
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DÜNYANIN EN ZENGİN GENÇLERİNDEN BİRİ

23 yaşındaki bir çocuk annesi Jenner, kendi kurduğu ve adını taşıyan kozmetik markası sayesinde dünyanın en zengin gençlerinden biri haline geldi. Her ne kadar kendini olduğundan daha zengin göstermek için bazı "hileler" yaptığı ileri sürülse de Jenner, bunları aldırmadan işlerini sürdürüyor ve markasını giderek büyütüyor.

2SOSYAL MEDYADAN EN ÇOK FOTOĞRAF PAYLAŞAN ÜNLÜLERDEN
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SOSYAL MEDYADAN EN ÇOK FOTOĞRAF PAYLAŞAN ÜNLÜLERDEN

Bir yandan Kylie Jenner'ın bu kadar çok konuşulmasının nedenlerinden biri de sosyal medya paylaşımları. Markasının tanıtımını da Instagram ve Twitter üzerinden yapan Kylie Jenner, sık sık da selfie pozlarını paylaşıyor. Elbette bunlar da çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

3FOTOĞRAFLARINI RÖTUŞLAMAKLA SUÇLANDI
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FOTOĞRAFLARINI RÖTUŞLAMAKLA SUÇLANDI

Dış görünüşünü kusursuz hale getirmek için hem vakit hem de servet harcamaktan çekinmeyen Kylie Jenner, zaman zaman da sosyal medya paylaşımlarında photoshop kullanmakla suçlanıyor. Bazı takipçileri onu görüntüsünü rötuşlayıp kusurlarını kapatmakla suçluyor. Fakat Kylie Jenner da zaman zaman bu iddiaları yalanlamak için ona uygun paylaşımlar yapıyor.

4HAVUZ POZU OLAY YARATTI
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HAVUZ POZU OLAY YARATTI

Jenner, son olarak geçtiğimiz aylarda havuz kenarında çektiği selfie'lerini rötuşlamakla suçlanmıştı. Hatta bunu ispatlayan bazı ayrıntılar da sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve uzun uzun konuşuldu. Uzun sözün kısası Kylie Jenner ne zaman bir selfie paylaşsa ona yapılan yorumların yarısı da photoshop kullandığı yolunda.

5DOĞAL OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN
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DOĞAL OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN

Kylie Jenner son paylaşımında da bu iddialara yanıt verdi. Karnını açıkta bırakan bir kıyafet giyen Jenner, hem kaslarını gözler önüne serdi hem de iddia edildiği gibi photoshop kullanmadığını kanıtlamayı amaçladı. Jenner, kozmetik markasının tanıtımı için paylaştığı bu pozları arasında bir de videoya yer verdi. O videoda da photoshop iddialarını yalanlamayı amaçladı. Jenner, o paylaşımlarında da milyon dolarlık evinin bahçesini mekan olarak kullandı.

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MALİKANESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Kylie Jenner, son olarak koronavirüs karantinasının ilk dönemlerinde satın aldığı 35 milyon dolarlık malikaneyle gündeme gelmişti. Lüks malikanesine taşınır taşınmaz hemen çektiği pozları da sosyal medya sayfasından paylaştı Jenner. Yıldız, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.

7KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ
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KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ

Kylie Jenner aslında kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü. Bunun nedeni de ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı program. 1997 yılında Kris ile Bruce Jenner'ın kızı olarak dünyaya gelen Kylie Jenner, o program yayınlanmaya başladığında henüz çocuk sayılırdı.  Kardashian- Jenner ailesinin en küçük çocuğu olan Kylie Jenner, önceleri ablaları, Kim, Kourtney, Khloe'nin gerisinde kalıyordu. Fakat büyüyüp görüntüsü değişmeye başlayınca ve özellikle de kendine ait bir şirket kurunca hepsini geride bıraktı.

8KARDEŞLERİN EN KÜÇÜĞÜ
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KARDEŞLERİN EN KÜÇÜĞÜ

Kylie Jenner'ın ailesinden ayrı olarak ilk dikkat çektiği olay, ablası Kendall Jenner ile Paper Magazine'de 'Beautiful People' (Güzel İnsanlar) başlığı altında yer alması oldu. 14 yaşına geldiğinde de Kylie Jenner, modellik kariyerine başladı. İlk olarak kuzeni Natasha'nın giyim firması için modellik yaptı.

9ABLASIYLA GİYİM MARKASI KURDU
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ABLASIYLA GİYİM MARKASI KURDU

Ünlü dergilerin dikkatini çeken Kylie Jenner sonradan model olarak kariyer yapan ablası Kendall Jenner ile birlikte 2011 yılında stil ikonu seçildi. Bundan iki yıl sonra da Jenner kardeşler kendi giyim markalarını yarattı. Onun bugün dünyanın 30 yaş altı en zengin ünlüsü olmasını sağlayan ise 2014 yılında kurduğu kozmetik markası oldu.

10GENÇ YAŞTA ANNE OLDU
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GENÇ YAŞTA ANNE OLDU

 Kylie Jenner, bir dönem Tyga ile ilişkisiyle gündemdeydi. Sonra Travis Baker ile birlikte olmaya başladı. Ondan bir kız çocuğu sahibi olduktan sonra ayrıldılar. Fakat genç çift, sonradan tekrar görüşmeye başladı. Kylie Jenner, 2020 yılı itibariyle 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi. 

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