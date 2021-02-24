Kim? Ben mi photoshop yapmışım!
Gösteri dünyasının en genç ve en parlak yıldızlarından biri olan Kylie Jenner, işleri dışındaki nedenlerle de gündemin ilk sıralarındaki yerini her zaman koruyor.
DÜNYANIN EN ZENGİN GENÇLERİNDEN BİRİ
23 yaşındaki bir çocuk annesi Jenner, kendi kurduğu ve adını taşıyan kozmetik markası sayesinde dünyanın en zengin gençlerinden biri haline geldi. Her ne kadar kendini olduğundan daha zengin göstermek için bazı "hileler" yaptığı ileri sürülse de Jenner, bunları aldırmadan işlerini sürdürüyor ve markasını giderek büyütüyor.
SOSYAL MEDYADAN EN ÇOK FOTOĞRAF PAYLAŞAN ÜNLÜLERDEN
Bir yandan Kylie Jenner'ın bu kadar çok konuşulmasının nedenlerinden biri de sosyal medya paylaşımları. Markasının tanıtımını da Instagram ve Twitter üzerinden yapan Kylie Jenner, sık sık da selfie pozlarını paylaşıyor. Elbette bunlar da çeşitli iddialarla gündeme geliyor.
FOTOĞRAFLARINI RÖTUŞLAMAKLA SUÇLANDI
Dış görünüşünü kusursuz hale getirmek için hem vakit hem de servet harcamaktan çekinmeyen Kylie Jenner, zaman zaman da sosyal medya paylaşımlarında photoshop kullanmakla suçlanıyor. Bazı takipçileri onu görüntüsünü rötuşlayıp kusurlarını kapatmakla suçluyor. Fakat Kylie Jenner da zaman zaman bu iddiaları yalanlamak için ona uygun paylaşımlar yapıyor.
HAVUZ POZU OLAY YARATTI
Jenner, son olarak geçtiğimiz aylarda havuz kenarında çektiği selfie'lerini rötuşlamakla suçlanmıştı. Hatta bunu ispatlayan bazı ayrıntılar da sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve uzun uzun konuşuldu. Uzun sözün kısası Kylie Jenner ne zaman bir selfie paylaşsa ona yapılan yorumların yarısı da photoshop kullandığı yolunda.
DOĞAL OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN
Kylie Jenner son paylaşımında da bu iddialara yanıt verdi. Karnını açıkta bırakan bir kıyafet giyen Jenner, hem kaslarını gözler önüne serdi hem de iddia edildiği gibi photoshop kullanmadığını kanıtlamayı amaçladı. Jenner, kozmetik markasının tanıtımı için paylaştığı bu pozları arasında bir de videoya yer verdi. O videoda da photoshop iddialarını yalanlamayı amaçladı. Jenner, o paylaşımlarında da milyon dolarlık evinin bahçesini mekan olarak kullandı.
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