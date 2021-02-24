Kim? Ben mi photoshop yapmışım!

DOĞAL OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN Kylie Jenner son paylaşımında da bu iddialara yanıt verdi. Karnını açıkta bırakan bir kıyafet giyen Jenner, hem kaslarını gözler önüne serdi hem de iddia edildiği gibi photoshop kullanmadığını kanıtlamayı amaçladı. Jenner, kozmetik markasının tanıtımı için paylaştığı bu pozları arasında bir de videoya yer verdi. O videoda da photoshop iddialarını yalanlamayı amaçladı. Jenner, o paylaşımlarında da milyon dolarlık evinin bahçesini mekan olarak kullandı.