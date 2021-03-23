Kylie Jenner: Nasıl yardımsever olduğumu herkes bilir
Kylie Jenner, sosyal medyadan kendisine yönelen eleştirilere böyle yanıt verdi.
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TV yıldızı ve iş kadını Kylie Jenner, sosyal medyadan kendisine yöneltilen eleştiri oklarına yine aynı mecradan yanıt verdi. 23 yaşındaki Jenner, trafik kazası geçiren Samual Rauda için maddi yardım çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya Bebe Rexha, Ava Max ve Pia Mia gibi ünlüler de katılmıştı.
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Fakat Kylie Jenner sahip olduğu onca büyük servete rağmen yardım etmek yerine, takipçilerine çağrıda bulunduğu için eleştirilere maruz kalmıştı. Bir çocuk annesi Jenner, bütün bu eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
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Kylie Jenner, "Bu yanlış anlatımı düzeltmenin benim için önemli olduğu düşünüyorum" diye başladığı Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Sam benim makyajcım değil, artık onunla kişisel bir iletişimimiz yok ama birkaç yıl önce çalıştık." Kylie Jenner, şu andaki makyajcısı Ariel'in Sam ile ilgili paylaşımını gördüğünü ve hemen onu arayıp Sam'e ne olduğunu öğrendiğini de ekledi.
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Sam Rauda'nın ailesinin ona yardım için bir internet sayfası açtığını öğrendiğini de anlatan Jenner daha fazla insana paylaşması için de kendi sosyal medya sayfasından paylaşım yaptığını belirtti.
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Jenner, paylaşımında kendisini tanıyanların, ne kadar yardımsever olduğunu bildiğini de vurguladı. Sonra da takipçilerini olumlu düşünmeye ve bu zor zamanlarda hem onun için hem de sevenleri için dua etmeye çağırdı.
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Kylie Jenner'ın paylaşımıyla daha fazla gündeme gelen Samuel Rauda, geçirdiği kazada hızla giden arabadan fırlayıp ağır yaralanmıştı. Geçireceği operasyon için 120 bin dolar gereken Rauda'nın ailesi bu parayı ödeyemeyeceğini belirtip bir de yardım sayfası açmıştı.Kişisel serveti 1 milyon dolara yakın olan Kylie Jenner ise bu parayı ödemek yerine yardım çağrısı yaptığı için eleştirilmişti.