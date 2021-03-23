Kylie Jenner: Nasıl yardımsever olduğumu herkes bilir

Kylie Jenner, "Bu yanlış anlatımı düzeltmenin benim için önemli olduğu düşünüyorum" diye başladığı Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Sam benim makyajcım değil, artık onunla kişisel bir iletişimimiz yok ama birkaç yıl önce çalıştık." Kylie Jenner, şu andaki makyajcısı Ariel'in Sam ile ilgili paylaşımını gördüğünü ve hemen onu arayıp Sam'e ne olduğunu öğrendiğini de ekledi.