Kylie Jenner: Hamilelik beni corona virüs günlerine hazırladı

Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi'ye hamileyken bunu kamuoyundan uzun süre gizlemiş ve çok fazla göz önüne çıkmamıştı. O dönemde evinde uzun zaman geçiren Jenner, bu duruma alışkın olduğunu corona virüs yüzünden izole etmenin kendisini zorlamadığını belirtti.