KYK yurtları ne zaman açılacak? Öğrenciler araştırma yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' dedi. Bu gelişmenin ardından KYK yurtlarının açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
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KYK yurtlarının açılacağı tarih, bu yurtlarda barınma ihtiyacını giderecek binlerce genç tarafından merakla araştırılıyor. 2020-2021 eğitim yılına online başlayan öğrenciler, yüz yüze eğitim sürecinin başlamasına yönelik beklentilerin artması ile birlikte yurtlara yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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NÖBETÇİ YURTLAR AÇILDI
Üniversite öğrencilerinin okula dönmeleri için yapılan hazırlıklar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde nöbetçi yurt sistemine başladıklarını açıkladı.KAMPÜSLERDE koronavirüsle ilgili yeni tedbirler alınırken bir yandan da öğrencilerin okula dönebilmeleri için yapılan hazırlıklar hız kazandı. Üniversitelilerin merakla beklediği okula dönüş haberi henüz gelmese de konaklayacakları yerler şimdiden hazır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin bazı bölümlerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçmesi nedeniyle, nöbetçi yurt sistemine başlandığını duyurdu.
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HER İLE EN AZ 2 YURT
Gençlik ve Spor Bakanlığı “Üniversitelerin yüz yüze/ hibrit eğitime geçmesi nedeniyle nöbetçi yurt sistemine geçilmiş, her ilde en az bir kız bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere nöbetçi yurtlar belirlenmiştir” açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en az bir kız, bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere nöbetçi yurtların belirlendiği ifade edildi. Yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin, bunu gösteren belgeyi il müdürlüklerine ya da nöbetçi yurt müdürlüğüne ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı. Belgelerini getiren öğrencilerin kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi yurtlarda barınabileceği kaydedildi. Nöbetçi yurtların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüz yüze/hibrit eğitime geçen öğrencilerimiz için nöbetçi yurtlarımız hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe, temizlik tedbirlerine dikkat ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK'ya bağlı yurtların ne zaman tam kapasite çalışacağı henüz belli olmadı. Söz konusu yurtların, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının hemen ardından açılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.