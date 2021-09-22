KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları için gözler GSB'de

KYK yedek yurt sonuçları belirli tarihlerde açıklanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yedek yerleştirmelerin ilk 20 Eylül'de yapıldı. Şimdi sıra ikinci yedek yerleştirmeye geldi. İlk üç açıklamanın ardından yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.