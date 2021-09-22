KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları için gözler GSB'de
KYK yurt yedek sonuçları için süreç devam ediyor. KYK yurt başvurularını yapan adaylar sonuçlarını geçtiğimiz günlerde öğrendiler. Kayıtların tamamlanmasının ardından sıra yedek yerleştirme tarihlerine geldi. Yurtlarda barınacak öğrencilerin yurt kayıtlarını tamamlamaları için ilk kayıt ücretini ödemeleri ve e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini tamamlamaları gerekiyor. Peki, KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KYK yedek yurt sonuçları belirli tarihlerde açıklanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yedek yerleştirmelerin ilk 20 Eylül'de yapıldı. Şimdi sıra ikinci yedek yerleştirmeye geldi. İlk üç açıklamanın ardından yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
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KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan açıklamaya göre , yedek sırası bekleyen öğrenciler için ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.