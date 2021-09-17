KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yedek sonuçları için geri sayım
KYK yurt yedek sonuçları, yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek sırada olduğunu öğrenenler tarafından araştırılıyor. KYK yurt sonuçları 16 Eylül’de erişime açıldı. İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 19 Eylül Pazar gününe kadar tamamlamaları gerekiyor. Peki, KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yedek sonuçları açıklanma tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK yurt yedek sonuçları açıklanma tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme önümüzdeki hafta yapılacak. KYK yurt yedek sonuçlarının ilki 20 Eylül’de açıklanacak. İşte yedek yerleştirmenin devam edeceği tarihler
2
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
3
İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
4
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.