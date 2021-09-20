KYK yurt yedek sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KYK yurt yedek sonuçları e- devlet sorgulama ekranı
KYK yurt yedek sonuçları için heyecan giderek artıyor. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından yurtlara yerleşen adaylar ve yedeklere girenlerin isim listesi yayımlandı. İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt işlemlerini 19 Eylül tarihine kadar gerçekleştirdiler. Şimdi sıra yedek yerleştirmelere geldi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili bilgi verildi. Peki, KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK yurt yedek sonuçları için heyecan giderek artıyor. KYK yurt başvurularını yapan öğrenciler sonuçlarını öğrendikten sonra kayıtlarını tamamladılar. İlk kayıt ücreti 19 Eylül’e kadar yatırıldı. Şimdi yedek sırada olanlar için yerleştirme süreci devam edecek. KYK yedek yurt sonuçları ilk üç açıklaması eylül ayı içerisinde yapılacak. İlk yedek yerleştirme ise bugün gerçekleştirilecek. İşte 2021 KYK yurt yedek sonuçları açıklanma tarihleri ve sorgulama ekranı
2
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.
4
Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
5
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.