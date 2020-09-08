KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler 2020 KYK burs ve yurt başvurularında
KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. KYK burs ve yurt başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler KYK burs ve yurt baivurularına çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlamış 26 Ağustos'ta tamamlanmıştı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KYK başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları için heyecan giderek artıyor. Üniversite sınavına giren ve sonuçları öğrenen adaylar tercihlerini tamamladıktan sonra burs ve yurt başvurularını araştırmaya başladılar. Öğrenim kredisi başvuruları da burs başvuruları ile beraber alınıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları ile ilgili bir duyuru yayımlandı. İşte detaylar...
2
Abone Ol
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. br>
3
Abone Ol
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.
4
Abone Ol
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
5
Abone Ol
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.