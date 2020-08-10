KYK yurt ve burs baÅŸvurularÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor? 2020 KYK yurt ve burs baÅŸvuru iÅŸlemleri
KYK burs ve yurt baÅŸvurusu, Ã¼niversite tercihleri iÃ§in sona yaklaÅŸÄ±lÄ±rken pek Ã§ok Ã¶ÄŸrencinin araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konu olmaya baÅŸladÄ±. Ãœniversite eÄŸitimleri boyunca GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilecek olan yurt ve burs imkanlarÄ±ndan yararlanmak isteyen vatandaÅŸlar, internet Ã¼zerinden araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Peki, KYK yurt ve burs baÅŸvurusu nasÄ±l ve ne zaman yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, pek Ã§ok vatandaÅŸÄ±n merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± KYK yurt ve burs baÅŸvuru sÃ¼reci hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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KYK yurt ve burs baÅŸvurusu iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Devlet desteÄŸi ile eÄŸitimlerini sÃ¼rdÃ¼rmek isteyen binlerce Ã¶ÄŸrenci, KYK yurt ve burs baÅŸvurusu iÃ§in detaylarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Maddi durum, ailede kaÃ§ bireyin bulunduÄŸu, mal varlÄ±ÄŸÄ± gibi pek Ã§ok unsura bakÄ±larak tahsis edilen KYK burs imkanÄ±, mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n deÄŸerlendirmesini tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrenilebilecek. Peki, KYK yurt ve burs baÅŸvurusu ne zaman ve nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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KYK BURS BAÅžVURUSU NE ZAMAN?
Kredi ve burs baÅŸvurularÄ± tÃ¼m Ã¼niversitelerin yatay, dikey geÃ§iÅŸ, doktora ve yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrenci iÅŸlemlerini tamamlamasÄ±nÄ± takiben alÄ±nacak.
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YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in burs, yurt ve Ã¶ÄŸrenim kredisi baÅŸvurularÄ±nÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ± tarih ile ilgili henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
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Burs baÅŸvurularÄ± geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 16 Ekim'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. KYK yurt baÅŸvurularÄ± ise geÃ§en sene 19 AÄŸustos'ta baÅŸlayÄ±p 26 AÄŸustos'ta son bulmuÅŸtu.
YKS tercih sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KYK yurt ve burs baÅŸvurularÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± bekleniyor. Konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalar geldiÄŸi zaman haberlerimizde yer vereceÄŸiz.
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KYK YURT BAÅžVURUSU NASIL YAPILABÄ°LECEK?
KYK yurt baÅŸvurusu iÃ§in Ã¶ncelikle bir E-Devlet ÅŸifresine ihtiyaÃ§ duyulacak. E-Devlet ÅŸifresi PTT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla temin edilebilecek. E-Devlet ÅŸifresinin ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrenciler, E-Devlet Ã¼zerinden yer alan yaklaÅŸÄ±k 10 adÄ±mlÄ±k iÅŸlemleri tamamlayacak. Bu iÅŸlemler arasÄ±nda gelir durumu, aile bilgileri, Ã¶ÄŸrenim bilgileri de yer alacak. TÃ¼m bilgilerin girilmesiyle birlikte iÅŸlem tamamlandÄ±rÄ±lacak ve baÅŸvuru numarasÄ± ile sonuÃ§lar KYK'nÄ±n resmi internet sitesi Ã¼zerinden ilerleyen gÃ¼nlerde Ã¶ÄŸrenilebilecek.
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YURT BAÅžVURULARI DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMEYECEK Ã–ÄžRENCÄ°LERÂ
KYK yurtlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼recinde bazÄ± kriterler ise Ã¶nem arz edecek. AÅŸaÄŸÄ±daki kapsamda yer alan Ã¶ÄŸrencilerin yurt baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilmeyecek.
1.Ã–rgÃ¼n EÄŸitime kaydÄ± olmayan Ã¶ÄŸrenciler,Â 2.Kurum veya diÄŸer resmi kuruluÅŸlarÄ±n yurtlarÄ±ndan "SÃ¼resiz Ã§Ä±karma cezasÄ±" veya Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan 6 aydan fazla uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± almÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸrenciler,Â 3.SabÄ±ka kaydÄ± bulunan Ã¶ÄŸrencilerÂ -Taksirli suÃ§lar hariÃ§, herhangi bir suÃ§tan dolayÄ± hakkÄ±nda 6 ay ve daha fazla hapis cezasÄ± ile kesinleÅŸmiÅŸ mahkumiyeti bulunan Ã¶ÄŸrenciler (CezasÄ± tecil edilenler hariÃ§)Â - CezasÄ± tecil edilmiÅŸ olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanununun Ä°kinci Kitap ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ KÄ±smÄ±nÄ±n BeÅŸinci BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ KÄ±sÄ±mda dÃ¼zenlenen suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve bu suÃ§lardan haklarÄ±nda aÃ§Ä±lan derdest kamu davasÄ± bulunan Ã¶ÄŸrenciler,Â 4.Toplu yerlerde yaÅŸamaya engel olacak seviyede akÄ±l ve ruh hastalÄ±ÄŸÄ± veya bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±ÄŸÄ± olan Ã¶ÄŸrenciler,Â 5.Ailesinin ikametgÃ¢hÄ± okulun bulunduÄŸu belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bulunan Ã¶ÄŸrenciler,Â - %40 engelli, yetiÅŸtirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babasÄ± vefat etmiÅŸ olan, Devlet korumasÄ± altÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenciler hariÃ§.