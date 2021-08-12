KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 başvurularından son bilgiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm okulların zamanında yüz yüze eğitime açılacağını belirterek, "Bilim Kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıklarını tamamladı." dedi. Bu gelişmenin ardından KYK burs ve yurt başvuruları gündeme geldi. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK burs ve yurt başvuruları, 2021-2022 eğitim yılının başlamasından hemen önce merak edilen konular arasında yer alıyor. Burs başvuruları ve yurt başvurularının, ne zaman online olarak e-Devlet üzerinden alınacağını merak eden adaylar, şu günlerde araştırmalarına hız verdi. İşte, KYK yurt ve başvurularında son bilgiler...
2
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KYK yurt başvurularının, 2021 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
3
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ağustos ayının sonlarından başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği öngörülüyor.
4
BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.