KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020 burs başvuruları bekleniyor!
YKS yerleştirme sürecinin son bulmasıyla beraber, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2020-2021 eğitim öğretim yılı başvuruları, üniversite adayları ve örgün öğrenimine devam eden öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. KYK yurt ve burs başvurularının yapılacağı tarihe göre hareket edecek olan öğrenciler, detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak?
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Üniversite öğrenciler için yurt, burs ve öğrenci kredisinin başvuruları, eylül ayının son günlerinin ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. KYK başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak. İşte, 2020 burs ve yurt başvuruları hakkında en son gelişmeler...
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YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. br>
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,