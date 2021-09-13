KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt ücreti ödemesinin detayları
KYK yurt başvuruları 2021 yılında eylül ayı içerisinde alındı. KYK yurt sonuçlarını bekleyen adaylar ödemelerin nasıl yapılacağını araştırmaya başladılar. Devlet yurdundan kalmak isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamladılar. Kazanan adaylar yurt ücretlerini aylık olarak ödeyecekler. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar, ödeme nereden yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK yurt ücretleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. KYK yurt başvurusunu yaptıktan sonra sonuç açıklamasını bekleyen öğrenciler ödemeleri nasıl yapacaklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden öğrenebiliyorlar. GSB kredi ve yurt ödemelerini tüm kredi kartları ve banka kartları ile online olarak yapılabiliyor. KYK yurt ücretleri, yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre değişiyor.
2
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Bakanlığa bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59’a ödenmelidir.
Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.59’a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.
b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.