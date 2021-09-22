KYK yurt ücreti ne kadar ve ne zaman ödenir? İşte 2021 yurt tiplerine göre ödeme ücreti!

KYK yurt ücreti ne kadar sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden açıklanan yurt sonuçları ile KYK yurduna kayıt hakkı kazananlar i tüm kredi kartları ve banka kartları ile online olarak yurt ödemelerini yapabilecekler. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak ekranda yer alacak. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli en düşük 376, en yüksek 820 lira.