KYK yurt ücreti ne kadar ve ne zaman ödenir? İşte 2021 yurt tiplerine göre ödeme ücreti!
KYK yurt ücreti başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla yurtlar öğrenciler için hazırlıklarına başladı. 2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri yedeklerden de KYK yurt başvurularını yapmaya devam edecekler. Yurtlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet sitesinden yurt ücretini ödeyebilecekler. Peki, KYK yurt ücreti ne kadar ve ne zaman ödenir? İşte, 2021 KYK yurt ücretleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK yurt ücreti ne kadar sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden açıklanan yurt sonuçları ile KYK yurduna kayıt hakkı kazananlar i tüm kredi kartları ve banka kartları ile online olarak yurt ödemelerini yapabilecekler. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak ekranda yer alacak. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli en düşük 376, en yüksek 820 lira.
2
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.
3
KYK YURT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
GSB Kredi ve Yurt ödemelerini tüm kredi kartları ve banka kartları ile yapabilirsiniz.
KYK YURT ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZİlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
4
YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
2. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.