KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? e- Devlet KYK yedek yurt sonuçları sorgulama
KYK yurt yedek sonuçları her hafta belirli günlerde açıklanıyor. KYK yerleştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt işlemlerini 19 Eylül tarihine kadar gerçekleştirdiler. İlk yedek yerleştirme ise 23 Eylül’de yapıldı. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır?
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KYK yurt yedek sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK yurt başvurularını yapan adaylar sonuçların açıklanmasının ardından kayıtlarını gerçekleştirdiler. Yedek listesinde olanlar için ise yerleştirme süreci devam ediyor. KYK yedek yurt sonuçları ilk üç açıklaması eylül ayı içerisinde yapıldı. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam ediyor.
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KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam ediyor.
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.