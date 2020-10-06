KYK yurt burs başvuruları için nefesler tutuldu! KYK burs başvuru açıklaması ne zaman yapılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında resmen alınmaya başlanacak. Pek çok üniversitenin hibrit eğitim kararı alması dolayısıyla eğitim alacakları şehre gidecek olan öğrenciler, KYK yurt başvurusu yaparak barınma imkanından faydalanmak istiyor. Diğer taraftan eğitimleri boyunca almak istedikleri KYK burs desteği için de detayları merak eden öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte, KYK'dan alınan son bilgiler çerçevesinde başvuru detayları
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KYK yurt ve burs başvurusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk kez bir üniversite kazanan öğrencinin barınma ihtiyacını karşılamak adına başvurmak istediği KYK yurt başvurusu ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrencilerin tercih ettiği KYK burs başvurusu, 2020/2021 eğitim öğretim dönemi için YURTKUR üzerinden alınacak. Peki, KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında tarih bilgileri
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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu, geçtiğimiz yıl YKS sonuçlarının 17 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından 19 Ağustos tarihinde başlamıştı.
Aynı süreç ele alındığında bu yıl KYK yurt başvurusunun Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyordu. Ancak pandemi süreci dolayısıyla sekteye uğrayan KYK yurt başvuru süreci, üniversitelerin de durumunun belli olmaması dolayısıyla beklemede kalmış ve netlik kazanmamıştı.
KYK yurt başvurusu için duyurular, KYK resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacak.
Yüz yüze eğitim gören tüm öğrenciler, üniversitelerinden alacakları belge ile bu durumu belgelendirmeleri halinde yurda kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi yurtlarda barınabilecek.
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs ve yurt başvurusunun 21 Ekim 2020 tarihine kadar başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.