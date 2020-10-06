KYK yurt burs başvuruları için nefesler tutuldu! KYK burs başvuru açıklaması ne zaman yapılacak?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KYK yurt başvurusu, geçtiğimiz yıl YKS sonuçlarının 17 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından 19 Ağustos tarihinde başlamıştı.



Aynı süreç ele alındığında bu yıl KYK yurt başvurusunun Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyordu. Ancak pandemi süreci dolayısıyla sekteye uğrayan KYK yurt başvuru süreci, üniversitelerin de durumunun belli olmaması dolayısıyla beklemede kalmış ve netlik kazanmamıştı.



KYK yurt başvurusu için duyurular, KYK resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacak.



Yüz yüze eğitim gören tüm öğrenciler, üniversitelerinden alacakları belge ile bu durumu belgelendirmeleri halinde yurda kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi yurtlarda barınabilecek.



Detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.