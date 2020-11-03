KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK 2020 yurt başvurusu için heyecanlı bekleyiş
KYK yurt başvurusu ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. KYK başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Bu yıl burs/kredi başvurular 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?
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KYK yurt başvurusu için heyecan giderek artıyor. KYK burs ve yurt başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Burs başvurularının başlamasının ardından adaylar yurt başvuruları için araştırmalarını hızlandırdılar. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İşe detaylar
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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları ise 8 Kasım'da sona erecek.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.
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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.