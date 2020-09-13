KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler 2020 KYK yurt başvurularında

KYK yurt başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KYK yurt başvuruları her yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar heyecanla resmi açıklamaları beklemeye başladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konu ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Açıklamada, yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.