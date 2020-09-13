KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler 2020 KYK yurt başvurularında
KYK yurt başvurusu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtlarını yapan öğrenciler heyecanla devlet yurdu başvuru tarihlerini beklemeye başladılar. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden alıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Peki 2020 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?
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KYK yurt başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KYK yurt başvuruları her yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar heyecanla resmi açıklamaları beklemeye başladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konu ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Açıklamada, yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.
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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. br>
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.