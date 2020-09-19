KYK yurt başvurusu ne zaman? İşte 2020 KYK başvuruları hakkında son durum!
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından araştırmalarına hız veren üniversiteliler konuya dair bilgi almak istiyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
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KYK'nın yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvuruları, üniversitelilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Öğrenciler, 2020 KYK yurt başvurularının başlangıç tarihini internet üzerinden aratıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. br>
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.