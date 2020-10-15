MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKYK yurt başvurusu ne zaman? Gözler 2020 KYK yurt başvurularında
GeriGündem KYK yurt başvurusu ne zaman? Gözler 2020 KYK yurt başvurularında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 09:40 | 

KYK yurt başvurusu ne zaman? Gözler 2020 KYK yurt başvurularında

KYK yurt başvuruları 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. KYK başvuruları üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Sınava giren adaylar başvurularını kurum tarafından belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Peki KYK yurt başvurusu başladı mı? İşte sürece dair detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KYK başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Koronavirüs nedeni ile başvuruların bu yıl YÖK’ün açıklayacağı akademik takvime göre yapılacağını açıklanmıştı. YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların heyecanı daha da arttı. Başvuru yapacak adaylardan e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları gerekiyor.

2KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR
Abone Olgoogle-news

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvurularının yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir net bir tarih açıklanmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

3KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR
Abone Olgoogle-news

KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi