KYK yurt başvurusu ne zaman? Gözler 2020 KYK yurt başvurularında

KYK başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Koronavirüs nedeni ile başvuruların bu yıl YÖK’ün açıklayacağı akademik takvime göre yapılacağını açıklanmıştı. YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların heyecanı daha da arttı. Başvuru yapacak adaylardan e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları gerekiyor.