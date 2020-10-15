KYK yurt başvurusu ne zaman? Gözler 2020 KYK yurt başvurularında
KYK yurt başvuruları 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. KYK başvuruları üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Sınava giren adaylar başvurularını kurum tarafından belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Peki KYK yurt başvurusu başladı mı? İşte sürece dair detaylar
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KYK başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Koronavirüs nedeni ile başvuruların bu yıl YÖK’ün açıklayacağı akademik takvime göre yapılacağını açıklanmıştı. YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların heyecanı daha da arttı. Başvuru yapacak adaylardan e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları gerekiyor.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK yurt başvurularının yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir net bir tarih açıklanmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.
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KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.