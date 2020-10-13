KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK 2020 yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş
KYK yurt başvurusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra alınıyor. Peki 2020 KYK başvuruları ne zaman başlıyor?
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KYK yurt başvurusunun ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. KYK başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirli tarihlerde alınıyor. Devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler bu yıl ne zaman işlemlerin yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının 2020 yılında Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği duyurulmuştu.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK yurt başvurularının yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir net bir tarih açıklanmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.