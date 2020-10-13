KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK 2020 yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş

KYK yurt başvurusunun ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. KYK başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirli tarihlerde alınıyor. Devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler bu yıl ne zaman işlemlerin yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının 2020 yılında Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği duyurulmuştu.