KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 yurt başvurularına odaklanıldı
2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek. Şimdi ise yurt başvuruları gündeme geldi. Peki, 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
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KYK burs ve kredi başvurularında son etabı gelinmesinin ardından şimdi ise yurt başvuruları gündeme geldi. Burs başvurusunu e-Devlet üzerinden sorunsuz şekilde tamamlayan adaylar, şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarihe ve yurt başvurularına odaklandı. KYK, yapılan başvuruları gerekli kamu kurumlarından teyit aldıktan sonra değerlendirecek. İşte, 2020 KYK yurt başvuruları hakkında ayrıntılar...
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BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONRA ERECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.
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2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
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Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.