Gündem Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 18:37 | 13 Kasım 2020 - 18:38

KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 başvuru tarihi bekleniyor!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuru tarihlerine göre hareket edecek olan öğrenciler YURTKUR ve Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya kitlendi. Peki, KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?