KYK yurt başvurusu ne zaman? 2020 yurt başvuruları bekleniyor!
2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurular sona erdi. Şimdi ise yurt başvuruları gündeme geldi. Peki, 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
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KYK yurt başvurusu, barınma ihtiyacı bulunan öğrenciler için kritik bir öneme sahip olmaya devam ediyor. Devlet yurtlarının işletmesini gerçekleştiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, E-Devlet üzerinden açılacak olan KYK yurt başvurusu ile müracaatlarını alacak. Başvuruların başlamaması dolayısıyla yurt ihtiyacı bulunan öğrenciler ise yurt müdürlüklerine başvurarak misafir öğrenci statüsünde konaklayabilecek. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.
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2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.