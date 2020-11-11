KYK yurt başvurusu ne zaman? 2020 yurt başvuruları bekleniyor!

KYK yurt başvurusu, barınma ihtiyacı bulunan öğrenciler için kritik bir öneme sahip olmaya devam ediyor. Devlet yurtlarının işletmesini gerçekleştiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, E-Devlet üzerinden açılacak olan KYK yurt başvurusu ile müracaatlarını alacak. Başvuruların başlamaması dolayısıyla yurt ihtiyacı bulunan öğrenciler ise yurt müdürlüklerine başvurarak misafir öğrenci statüsünde konaklayabilecek. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...