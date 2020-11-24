KYK yurt başvurusu ne zaman? 2020-2021 yurt başvuruları bekleniyor!

2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.



