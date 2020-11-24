KYK yurt başvurusu ne zaman? 2020-2021 yurt başvuruları bekleniyor!
KYK bursu için başvuru takviminin tamamlanması ile birlikte şimdi de yurt başvuruları gündeme geldi. Henüz burs başvuru sonuçları açıklanmadan beklentiye giren adaylar, 2020-2021 eğitim yılı için KYK yurt başvurularının ne zaman e-Devlet üzerinden alınacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman?
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KYK yurtları aracılığı ile barınma ihtiyacını gidermek isteyen üniversiteliler, 2020 başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağını öğrenmek istiyor. Henüz üniversitelerde yüz yüze eğitim olmamasına rağmen araştırma yapan öğrenciler, yeni yıla kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020-2021 yurt başvuruları hakkında bilgi...
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.
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2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.