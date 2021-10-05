KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK ek tercih ve DGS yurt başvuruları başladı

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.



Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet’te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.



Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.



Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.