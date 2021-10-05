KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK ek tercih ve DGS yurt başvuruları başladı
KYK yurt ek yerleştirme başvuru tarihleri 5 Ekim’de başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada kontenjan türlerine göre yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KYK ek yurt yerleştirmelerine kimlerin başvurabileceğini de açıkladı. Peki, KYK ek tercih ve DGS yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar
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KYK ek tercih ve DGS yurt başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada başvuruların 5 Ekim’de başladığını ve 10 Ekim’e kadar e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. KYK yurt ek yerleştirme başvurularını yapmak isteyen adayların işlemlerini 10 Ekim’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvuruda adaylardan HES kodu da isteniyor.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet’te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
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KYK YURT EK TERCİH BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Lisansüstü öğrenciler,
Burslu olmayan uluslararası öğrenciler,
10.09.2021 tarihinden sonra özel yetenek sınavı ve ek kontenjan sonucu üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler,
10.09.2021 tarihinden sonra yatay-dikey geçiş yapan öğrenciler