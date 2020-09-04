KYK yurt başvurusu e-devlet ekranı açıldı mı? 2020 KYK yurt başvuruları için GSB'den açıklama bekleniyor
KYK yurt başvurusu ne zaman? Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için gözler artık resmi açıklamalarda. Üniversite kayıt işlemlerinde son tarih yaklaşırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurt başvuruları gündeme geldi. Her yıl e devlet KYK başvuru ekranı üzerinden yapılan başvurulara ilk kez yükseköğretim programına katılan ve ara sınıf öğrencileri başvuracak. İşte, 2020 - KYK yurt başvuru tarihi ve e devlet başvuru ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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Üniversite eğitimi boyunda barınma desteği sağlayabilecek olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularını tamamlayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan 2020 yurt başvurularıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı. Açıklamada yurt başvurularının yükseköğretim takvimine göre belirleneceği bildirilmişti. Ancak 2020 KYK yurt başvurularıyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi.
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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2020 KYK yurt başvurularıyla ilgili henüz Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti;
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ‘’Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır” denildi.
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Bu bağlamda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
KYK başvuruları başladığı zaman aşağıdaki link üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.