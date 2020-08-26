KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler KYK 2020 yurt ve burs başvurularında!
KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına giren adaylar tercih işlemlerini 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Peki KYK başvuruları ne zaman yapılacak?
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KYK burs ve yurt başvurusu yapmak isteyen adaylar heyecanla başvuru tarihlerini araştırmaya başladılar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs ve öğrenim kredisi veriyor. Aynı zamanda öğrenciler devlet yurdundan da faydalanabiliyorlar. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tarihin yayımlanması bekleniliyor. YKS tercih sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açıldı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.