KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman? KYK yurt başvuruları için tarih detayı!

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.