KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman? KYK yurt başvuruları için tarih detayı!
KYK yurt başvurusu, üniversite tercihlerinin tamamlanması ve 2020 2021 üniversite açılış tarihinin şekillenmesiyle merak konusu oldu. e-Devlet üzerinden alınan KYK yurt başvuru işlemlerine her yıl binlerce öğrenci müracaat ediyor. KYK yurt başvurularının geçen sene 19 Ağustos'ta başlamasıyla gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 2020 KYK yurt başvurusu ne zaman? İşte, KYK yurt başvurusuyla ilgili ayrıntılar.
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YÖK'ten gelen açıklamaya göre, bu sene üniversitelerin açılışı için 1 Ekim 2020 tarihi sonrası planlanıyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Üniversiteler için takvimin belli olmasıyla öğrenciler e devlet ekranı üzerinden alınan KYK yurt başvurusuna odaklandı. Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından 2020 KYK yurt başvurularının başlaması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları geçen yıl e devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
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Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
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Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.