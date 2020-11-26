KYK yurt başvurularında geri sayım: 2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ÖSYM takvimine göre alınan KYK burs başvurularının sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası erişime açılacak. e Devlet üzerinden yapılacak olan KYK yurt başvuruları ise YURTKUR'dan yapılan son dakika açıklama ile müracaata açılacak. İşte, 2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ve yurt başvuru tarihleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KYK burs başvuru sonuçları ve yurt başvuru tarihleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 8 Kasım tarihinde tamamlanan burs başvuru sonuçları kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Başvurularını e-devlet üzerinden yapanlar sonuçlarını kurumun resmi hesabı üzerinden sorgulayacak. KYK burs/kredi başvurularının sona ermesinin ardından üniversite öğrencilerinin gözü yurt başvurularına çevrildi. Ancak KYK yurt başvuru tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, detaylar.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvurular 8 Kasım tarihinde sona ermişti. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.
15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.
Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs başvurusunun tamamlanmasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. 2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının ilerleyen haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Başvurular başladığı zaman aşağıdaki linkten işlemler yapılacak.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.