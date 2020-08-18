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Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 15:40,

KYK yurt başvuruları ne zaman? Öğrenciler başvuru tarihini bekliyor!

KYK yurt başvurularına yönelik araştırmalar, YKS tercihlerinin açıklanmasına kısa bir süre kala hız kazandı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, eğitim hayatları boyunca kendilerine büyük fayda sağlayacak olan KYK bursu ve yurtları için ne zaman başvuru yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?

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YKS tercihlerini tamamlayan üniversiteli adayları şimdi KYK yurt başvurusu için gün saymaya başladı. Eğitim alacakları şehir ve üniversiteyi tahmin eden gençler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvurularına odaklamış durumda. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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