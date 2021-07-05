KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte en son gelişmeler
KYK yurt başvuruları, üniversite sınavını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS sonuçları sonrasında tercihlerini yapacak olan pek çok aday, üniversiteli olabilmek için aldıkları puanı tercih listesine yön vermek için kullanacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK yurt başvuruları, 27 Haziran 2021 tarihli AYT oturumu sonrasında öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan pek çok kişi, YKS sonuçları için ÖSYM tarafından yapılan olan açıklamaya kilitlenmişti. İşte, KYK yurt başvurularında son durum...
2
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
3
YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.
4
BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.