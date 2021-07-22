KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte 2021 KYK yurt başvuru takvimi
KYK yurt başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2021-2022 eğitim yılını, üniversite kayıdı yaptıracakları şehirlerde geçirmek için gün sayan kişiler, KYK'nın burs ve yurt başvurularını ne zaman online olarak açacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
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Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak. ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı. Buna göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak. Bu gelişme sonrası KYK yurt başvuruları gündeme geldi. İşte, 2021 KYK yurt başvuru takvimi...
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ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.