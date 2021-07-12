Gündem Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 - 22:03 | 12 Temmuz 2021 - 22:03

KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte 2021 burs ve yurt başvurularında son gelişmeler

KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. KYK burs ve yurt başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl ne zaman olacağı sorgulanıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman?