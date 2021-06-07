KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte 2021-2022 KYK başvurularında son durum

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.