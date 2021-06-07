KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte 2021-2022 KYK başvurularında son durum
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle 1 yılı aşkın süredir okulundan ve arkadaşlarından ayrı kalan üniversiteliler, yeniden okuluna döneceği için şimdiden heyecanlanmaya başladı. Bir yandan da KYK yurt başvuruları gündem oldu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin başlayacağını bildirmesi yüz yüze eğitime geçilmesini bekleyen öğrencileri sevindirdi. Pek çok üniversite öğrencisi, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan KYK başvuruları da gündeme geldi. İşte, 2021-2022 KYK başvurularında son durum...
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
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Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.