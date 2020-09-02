KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler KYK 2020 yurt başvurunda!
KYK yurt başvurusu 2020 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuruları her yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce belirlenen tarihlerde alınıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ve üniversite kayıtlarının başlamasının ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. Başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK yurt başvuruları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavına giren ve sonuçlara göre bir programa kayıt yaptıran adaylar yurt başvurularını beklemeye başladılar. Geçtiğimiz yıl yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.
2
Abone Ol
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
3
Abone Ol
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.