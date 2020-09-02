KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler KYK 2020 yurt başvurunda!

KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK yurt başvuruları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavına giren ve sonuçlara göre bir programa kayıt yaptıran adaylar yurt başvurularını beklemeye başladılar. Geçtiğimiz yıl yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.