KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? 2021 KYK e devlet başvuru ekranı!
KYK yurt başvuru tarihleri için geri sayım devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla üniversiteli gençlere kapılarını açmaya hazırlanan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, KYK yurt başvurularını 6 Eylül’de almaya başladı. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurularını e devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve e Devlet şifresi ile tamamlayacaklar. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ilan edilecek. Başvuru işlemleri devam ederken son tarih için de süre yaklaştı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? İşte, 2021 KYK e devlet başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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KYK yurt başvuru ekranı üzerinden başlayan başvuru işlemleri devam ediyor. 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde 1 Haziran 2020 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ve 1 Haziran 2020 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ara sınıf öğrencileri KYK yurt başvurularını belirlenen tarihe kadar gerçekleştirecek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
6 Eylül’de başlayan yurt başvuruları, 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet’te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
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Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde 1 Haziran 2020 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ve 1 Haziran 2020 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.
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Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için geçen yıl (2020-2021 eğitim öğretim yılı) bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvuruları da ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler gibi değerlendirilecek.