KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? 2021 KYK e devlet başvuru ekranı!

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.



Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet’te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.