KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KYK yurt başvuru takviminde son gelişmeler
KYK yurt başvuruları, bu kapsamda beklenti içinde olan ve eğitim hayatına üniversitede devam edecek gençlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Geçtiğimiz yıl alınmayan yurt başvurularının bu yıl ne zaman ve hangi tarihte başlayacağını merak eden öğrenciler, sürekli olarak KYK'nın resmi internet adresini kontrol ediyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman?
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KYK yurt başvurusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2021 KYK yurt başvurusu için detaylar henüz belli olmadı. Binlerce öğrencinin evinden yüzlerce kilometre uzakta alacağı eğitim dolayısıyla ihtiyaç duyduğu barınma desteği, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karşılanacak. İşte, KYK yurt başvuru takviminde son gelişmeler...
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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KYK yurt başvurularının, 2021 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ağustos ayının sonlarından başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği öngörülüyor.