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Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 - 03:59 | 

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK 2021 yurt başvuru tarihleri için geri sayım

KYK yurt başvuru tarihleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS tercihlerine kısa süre kala gözler KYK yurt başvuruları ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Her yıl belirli tarihlerde alınan KYK yurt başvuruları bu sene de e Devlet üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası ile gerçekleşecek. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunamayacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

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KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, YKS yerleştirme işlemlerine kısa süre kala öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Yükseköğrenim programına katılma hakkı kazanan ya da ara sınıf öğrencileri KYK yurtlarına başvuru yapabilecekler. Ancak KYK yurt başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. KYK yurt başvurularının üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

2KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. ÖSYM takvimine göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos arasında gerçekleşecek.

YKS tercih sonuçlarının ağustos sonu gibi açıklanacağı ön görülürse aynı tarihlerde de yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

4YURTTA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR

YURTTA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

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ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

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g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

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