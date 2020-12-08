KYK yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 yurt başvuruları bekleniyor
2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından KYK yurt başvuruları gündeme geldi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?
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KYK yurt başvuruları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Burs ve kredi sonuçlarının erişime açılmasının hemen ardından şimdi de yurt başvuruları gündeme geldi. İşte, KYK yurt başvuruları hakkında bilgi...
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.
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2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.